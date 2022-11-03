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Новые велодорожки не способствуют дополнительным пробкам - аким Алматы

3 Ноября 2022, 12:21
Новые велодорожки не способствуют дополнительным пробкам - аким Алматы
3 Ноября 2022, 12:21

Новые велодорожки не способствуют дополнительным пробкам - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев сказал, что новые велодорожки по улице Сейфуллина являются пилотным проектом и не способствуют дополнительным пробкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Велодорожки по Сейфуллина – это пилотный проект. От жителей Алматы поступали жалобы на самокатчиков, что они ездят по тротуарам, сбивают людей и так далее. Мы делали замеры по пробкам на Сейфуллина, включили системы «Сергек». Там всегда были пробки, а новые велодорожки не способствуют дополнительным пробкам. Мы посмотрим, как проект будет работать в течение года, но считаю, что решение было продуманное», - сказал Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района.

Ранее сообщалось, что в Алматы в рамках среднего ремонта дорог по проспекту Сейфуллина от улицы Богенбай батыра до проспекта Абая в западном направлении обустроили велодорожку.


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