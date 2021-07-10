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    14:31, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Новые варианты доплат и надбавок медикам озвучил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предложенных Минздравом вариантах по поддержке медиков, работающих в особых и вредных условиях труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предстоит адаптироваться к жизни в условиях распространения коронавируса. С начала пандемии мы выплачиваем существенные надбавки медицинским работникам, задействованным в борьбе с вирусом. Это временная норма, повторяю: временная норма. Всего на эти цели мы направили более 200 млрд тенге. Следует понимать, что средства государственного бюджета должны расходоваться на другие приоритеты - пособия, пенсии, государственные услуги и так далее. При этом работа медиков всегда сопряжена с определенной профессиональной опасностью», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства.

    По словам Президента, с ростом уровня вакцинации надбавки должны быть постепенно замещены системными мерами поддержки и мотивации, действующими вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

    «Минздравом предложены варианты поддержки медиков, работающих в особых и вредных условиях труда. В частности, обсуждаются доплаты и надбавки для отдельных категорий работников за психоэмоциональные и физические нагрузки. Вкупе с постепенным повышением зарплат данные мероприятия могли бы стать базой для новой системы оплаты труда медицинских работников. Правительству поручается в двухмесячный срок выработать единое решение. Пока же единая позиция отсутствует, насколько мне известно», - поручил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Другие государственные органы Минздрав РК
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