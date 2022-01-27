Новые улицы, парки, скверы: разработан план развития города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – МИИР РК приступило к работе по трансформации городских пространств Актау и Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Новые концепции развития западных городов разрабатываются совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана.

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

«В Концепции развития г. Атырау будет уделено внимание вопросам развития компактной застройки, реновации 10 основных и шести малых улиц, реконструкции фасадов более 150 зданий на основных маршрутах, реконструкции 10 парков и скверов», - сообщил министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательное решение по реализации данных инициатив будет принято по итогам народного голосования на портале «Берекелi бастама», который создало Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана.

Как сообщалось ранее, на портале каждый казахстанец сможет предлагать свои идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан.