Новые улицы, парки, скверы: разработан план развития города Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – МИИР РК приступило к работе по трансформации городских пространств Актау и Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.
Новые концепции развития западных городов разрабатываются совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана.
Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
«В Концепции развития г. Атырау будет уделено внимание вопросам развития компактной застройки, реновации 10 основных и шести малых улиц, реконструкции фасадов более 150 зданий на основных маршрутах, реконструкции 10 парков и скверов», - сообщил министр.
Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательное решение по реализации данных инициатив будет принято по итогам народного голосования на портале «Берекелi бастама», который создало Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана.
Как сообщалось ранее, на портале каждый казахстанец сможет предлагать свои идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан.
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