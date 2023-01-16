Новые требования к школьной форме разъяснили в Алматы

16 Января 2023, 15:09

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении образования Алматы разъяснили новые изменения в требованиях к школьной форме. Приказ был подписан министром просвещения 30 декабря 2022 года и вступил в силу с 5 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела духовно-нравственного воспитания управления образования Алматы Нургуль Тау на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что к элементам школьной формы как для девочек, так и для мальчиков добавлены трикотажная кофта (кардиган) на пуговицах или замке, рубашка поло или тенниска (футболка).

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Исключено требование к парадной форме (белая рубашка - для мальчиков, белая блузка - для девочек). Также теперь не является обязательным элементом галстук.

По словам Нургуль Тау, на сегодня в школах Алматы начались разъяснительные работы.

«Сейчас у нас идет середина учебного года. С нового учебного года попечительский совет каждой школы отработает с родителями и выберет, какой фасон им нужен», - сказала она.

При этом она добавила, что если ребенок хочет сейчас надевать поло или жилетку, то он имеет на это право.

Кроме того, Нургуль Тау ответила, имеет ли руководство школы право наказывать кого-либо за неподобающую форму учеников.

«Здесь классный руководитель ответственность не несет, но он должен провести разъяснительную работу с учениками, родителями, довести до родителя, ответственность здесь несет родитель. Если ребенок не надевает форму, то тогда отправляется письмо в департамент по обеспечению качества в сфере образования, там будут вести работу», - сказала Н. Тау.

И. о. руководителя административно-правового отдела управления образования Алматы Ильяс Уралбаев добавил, что правилами регламентировано, что выбор цвета, фасона и длины юбки определяется организацией среднего образования и общественным советом, который утверждается протоколом школьного родительского собрания.

Согласно новым правилам, на школьной форме также допускается размещение отличительных знаков: эмблема, нашивка, шеврон и другие организаций среднего образования.

В качестве тканей для школьной формы желательно использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Раньше это было обязательным условием.

Ранее сообщалось, что для казахстанских школьников расширили вариации школьной формы.