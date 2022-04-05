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    16:07, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Новые товары будут производить в отрасли стройматериалов - МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в стране будут развивать производство строительных материалов, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В производстве строительных материалов предполагается реализация 24 ключевых проектов, которые позволят импортозаместить продукцию на сумму 890 млн долларов, а также нарастить экспорта на сумму 206 млн долларов», - сказал Каирбек Ускенбаев во время пресс-конференции в СЦК.

    Как отметил министр, планируется стопроцентное импортозамещение по таким товарным позициям, как керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели.

    «Кроме того, в индустрии строительных материалов будут созданы производства новых товаров, ранее никогда не производившиеся в РК, как санфаянс, межкомнатные двери, ЛДСП, напольные покрытия», - отметил Каирбек Ускенбаев.


    Фото: ortcom.kz


    Теги:
    Правительство МИИР РК Строительство Экономика
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