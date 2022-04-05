Новые товары будут производить в отрасли стройматериалов - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в стране будут развивать производство строительных материалов, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве строительных материалов предполагается реализация 24 ключевых проектов, которые позволят импортозаместить продукцию на сумму 890 млн долларов, а также нарастить экспорта на сумму 206 млн долларов», - сказал Каирбек Ускенбаев во время пресс-конференции в СЦК.

Как отметил министр, планируется стопроцентное импортозамещение по таким товарным позициям, как керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели.

«Кроме того, в индустрии строительных материалов будут созданы производства новых товаров, ранее никогда не производившиеся в РК, как санфаянс, межкомнатные двери, ЛДСП, напольные покрытия», - отметил Каирбек Ускенбаев.





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