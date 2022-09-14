Новые технологии радикально меняют жизнь человека –Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровые коммуникации, интернет, социальные сети играют огромную роль, устраняя границы между людьми во всех регионах мира. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввиду того, что мы живем сейчас в цифровую эпоху, необходимо также систематически продвигать идеи гуманизма и духовных ценностей. Мы видим, как новые технологии радикально меняют жизнь человека. Пандемия ускорила эти процессы. Цифровые коммуникации, интернет, социальные сети играют огромную роль, устраняя границы между людьми во всех регионах мира», - сказал Президент РК на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Однако, как отметил Глава государства, одновременно с этими положительными элементами мы видим, как общество разлагается под воздействием цифровых технологий.

«Для многих цифровой мир заменил уже реальный мир, к сожалению», - добавил Касым-Жомарт Токаев.











