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    13:29, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Новые технологии применяют в борьбе со скотокрадством в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские рассказали, как борются с кражами скота в некоторых агроформированиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка приводят в пример опыт руководителя ТОО «Шатило и К» Олега Адама в Казанском сельском округе. Он использует систему с рабочим названием «Электронный пастух». Пастбище для 1200 голов скота огорожено проволокой под низкочастотным напряжением. Так, скот не уходит дальше территории выпаса и кражи исключены.

    «В Жамбылском районе реализуются пункты областной программы по защите имущества на 2021-2023 годы. Совместно с аппаратом акима Пресноредутского сельского округа запущена пилотная программа по чипированию лошадей. В крестьянском хозяйстве «Турнов» имеется 500 лошадей, большая часть поголовья чипирована. Прекрасно зная повадки животных, руководитель крестьянского хозяйства Максим Турнов распорядился встроить автономные поисковые устройства в специальные ошейники на шеи жеребцов, ведущих табун. Теперь автономные поисковые устройства выведены на сотовый телефон владельца, с помощью которого отслеживаются местоположение и маршрут лошадей», - рассказал начальник районного отдела полиции Асан Мейрамов.

    Помимо краж скота, стражей порядка волнуют нарушения правил содержания и выпаса животных. В прошлом году ответственность за это понес 151 человек. Совместно с местными исполнительными органами во всех 13 сельских округах определены штрафстоянки для бродячего скота.

    Напомним, недавно табун лошадей, оставшийся без присмотра, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. К счастью, обошлось без жертв. В отношении владельца скота составили административный протокол.



    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Развитие IT технологий в Казахстане Правоохранительные органы
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