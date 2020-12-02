Новые технологии помогли сократить затраты фермера на 15% - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые технологии помогли сократить затраты фермера на 15%. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня определены уровни цифровизации фермерских хозяйств. Проведена и тиражируется работа по внедрению точного сельского хозяйства в животноводческом и растениеводческом направлениях», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

В частности, по его словам, использование современных смарт-систем позволило получить положительный эффект в растениеводческом и животноводческом направлении.

«Так, в точном земледелии с применением новых технологий агрономии на пилотных объектах удалось получить до 20% больше урожая, при этом затраты фермера сократились более чем на 15%. Также применение современного оборудования отразилось на увеличении надоя молока более чем на 20%, выход телят вырос на 25%», - подчеркнул министр.

Согласно ожиданиям Минсельхоза, полная цифровизация процессов в АПК в течение 5 лет даст дополнительный эффект: увеличение валового сбора – на 20%; повышение производительности труда – на 50 %.