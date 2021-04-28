Новые тарифы на подачу воды по каналам утверждены ​​в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 мая в Казахстане средний отпускной тариф на подачу воды по каналам увеличится с 1,826 тенге/м3 до 2,057 тенге/м3, в том числе для сельхозтоваропроизводителей с самотечной подачей воды с 0,376 тенге/м3 до 0,66 тенге/м3. Все суммы указаны без НДС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Соответствующий приказ департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК вступит в силу 1 мая.

Напомним, РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК было инициировано предложение об установлении справедливого уровня тарифа на подачу воды по каналам.Отметим, тарифы на подачу воды по каналам из поверхностных источников в Казахстане (водные тарифы) недостаточны для покрытия всех затрат на эксплуатацию и техобслуживание систем водоснабжения для ирригации и составляют лишь незначительную часть производственных затрат в сельском хозяйстве. Так, в среднем текущая стоимость воды составляет менее 1% затрат на производство основных сельскохозяйственных культур.Кроме того, ухудшение инфраструктуры из-за нехватки средств приводит к огромным потерям воды - в сельском хозяйстве потери достигают 45%.Также существующая структура тарифообразования, особенно в сельском хозяйстве, не стимулирует эффективное использование водных ресурсов. Тариф должен сигнализировать конечному потребителю, что вода имеет экономическую ценность и должна распределяться и использоваться рационально.Таким образом, в целях повышения эффективности водопользования, стимулирования водосбережения и обеспечения достаточных поступлений для надлежащей эксплуатации, техобслуживания и будущего развития инфраструктуры в сельском хозяйстве планом мероприятий по развитию орошаемых земель, утвержденным постановлением Правительства РК от 28 декабря 2018 года № 904, определено постепенное доведение тарифа по подаче поливной воды в течение 10 лет до уровня 4% в доле затрат сельхозтоваропроизводителей.