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Новые стандарты оценки при строительстве автодорог будут применять в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2022, 22:12
Новые стандарты оценки при строительстве автодорог будут применять в Казахстане

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 7-9 сентября в Актау проходит Дорожный конгресс с участием крупных государственных и частных компаний Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, представителей профильных министерств, ассоциаций, производителей и поставщиков битумов, полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), щебня и оборудования. Мероприятие организовано компанией 3K Events. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Национальный центр качества дорожных активов» МИИР РК.

Участники мероприятия в течение трех дней будут обсуждать планы отечественных производителей битума по модернизации мощностей, качество битумных вяжущих, применение полимер-модифицированных битумов в дорожном строительстве, вопросы их транспортировки, хранения и контроля качества со стороны инженерных и подрядных организаций, узнают механизмы ценообразования. В рамках мероприятия участники конгресса посетили ТОО «СП» «Caspi Bitum» - один из крупнейших производителей дорожного битума в Казахстане.

По словам генерального директора РГП «Национальный центр качества дорожных активов» МИИР РК Замира Сагинова, обсуждаемые вопросы очень актуальны в свете послания Главы государства народу Казахстана.

«Форум дает возможность открыто высказаться касательно качества битума. Со своей стороны Центр качества дорожных активов при строительстве автомобильных дорог будет применять новые стандарты оценки»,- сказал спикер.

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