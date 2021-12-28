Новые стандарты комплексной застройки городов внедряются в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по внедрению новых стандартов комплексной застройки городов поделился министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наряду с этим, в рамках исключения хаотичной застройки и регулирования градостроительного планирования внедряются новые стандарты комплексной застройки городов, для комфортного проживания населения с учетом международного опыта», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.
Стандарты будут унифицированы и должны содержать в себе:
- принципы комплексного развития городских территорий;
- стандарт развития городских территорий;
- стандарт формирования облика городов;
- стандарт освоения свободных территорий;
- руководство по разработке и реализации проектов.
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