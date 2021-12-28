Новые стандарты комплексной застройки городов внедряются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по внедрению новых стандартов комплексной застройки городов поделился министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с этим, в рамках исключения хаотичной застройки и регулирования градостроительного планирования внедряются новые стандарты комплексной застройки городов, для комфортного проживания населения с учетом международного опыта», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Стандарты будут унифицированы и должны содержать в себе:

- принципы комплексного развития городских территорий;

- стандарт развития городских территорий;

- стандарт формирования облика городов;

- стандарт освоения свободных территорий;

- руководство по разработке и реализации проектов.