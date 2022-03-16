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    09:50, 16 Март 2022 | GMT +6

    Новые стандарты комплексной застройки городов внедрят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом международного опыта будут внедрены новые стандарты комплексной застройки городов. Стандарт охватит вопросы формирования новой застройки на свободных участках, преобразование сложившейся застройки и благоустройство городской территории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    «Процесс застройки будет осуществляться с учетом принципов функционального разнообразия, плотности застройки, комфорта перемещений, соответствия жилья потребностям граждан, а также безопасности и здоровья жителей.

    Для обеспечения качественной разработки и реализации генеральных планов и планов детальной планировки планируется внедрение единой градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней», - говорится в сообщении ведомства.

    Ожидается, что внедрение единой градостроительной экспертизы обеспечит качественное планирование, комплексную проверку исходных материалов, соблюдение требований разработки и согласования градпроектов.

    «В 2021 году Главой государства в Послании народу Казахстана обозначена разработка закона о развитии агломераций и новых стандартов комплексной застройки городов с соблюдением принципа «люди к инфраструктуре». Это, прежде всего, внедрение новых стандартов в градостроительстве, института градостроительной экспертизы, online-учета и регистрации в строительной отрасли», - отметили в пресс-службе МИИР РК.

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