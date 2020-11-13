Новые спортплощадки построили в селах ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В двух селах Казталовского района ЗКО построили спортивные площадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сразу в двух селах Казталовского района Западно-Казахстанской области радостное событие. Для молодежи и детей, которые увлекаются футболом, построили новую спортивную площадку. Теперь юные спортсмены смогут показывать свои достижения и успехи, тренируясь на новом футбольном поле.

В районном центре состоялось открытие спортивной площадки «Серпін». Разделить радость сельчан и торжественно разрезать ленту на открытии объекта, приехал известный спортсмен, четырехкратный чемпион мира по самбо Ерболат Байбатыров.

Спортивная площадка включает в себя мини-футбольное и баскетбольное поля с искусственным покрытием. Новый спортивный объект позволит юным спортсменам тренироваться чаще и достигать успехов.

«Я рад, что стал свидетелем открытия новой современной площадки для молодых спортсменов. Теперь у нашей молодежи есть отличные условия для занятия футболом и другими видами спорта, показывать высокие результаты»,- рассказал директор спортивного клуба «Айбын» Берик Рахимгалиев.

Такую же современную площадку торжественно открыли и в селе Жулдыз. Жители довольны, ведь теперь их дети будут играть на спортивном поле, которое соответствует всем стандартам спортивных объектов, оснащено необходимым инвентарем.

«Для молодежи создаются все условия для занятия спортом. Раньше мы мечтать не могли о такой спортивной площадке. Больше всего рады, конечно же, дети, которые уже облюбовали новое поле. Я уверена, что занятия на таких площадках помогут нашим детям в будущем стать профессиональными спортсменами и чемпионами», – сообщила жительница района Альфия Чекаева.