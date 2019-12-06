Новые спортивные объекты открываются в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре увеличивается количество объектов для занятий спортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь 80-летия Жамбылской области состоялось открытие комплекса спортивных площадок «Алаш Арена» в микрорайоне «Жансая» (№ 11), сообщили в пресс-службе акима города Тараза. Комплекс оснащен двумя мини-футбольными площадками размером 22 х 42 метра, современным тренажерным залом, раздевалками и душевыми. Данный комплекс расширит для горожан возможности занятий физической культурой и спортом, укрепления их здоровья.

Присутствовавшие на церемонии открытия гости и жители города стали зрителями товарищеских встреч серебряных призеров Республики Казахстан по мини-футболу среди молодежи 2003 года рождения, а также бронзовых призеров Республики Казахстан по мини-футболу среди юношей 2007 года рождения.





Комплекс спортивных площадок возвел частный предприниматель Данияр Жумабай. Стоимость объекта - 128 миллионов тенге. Здесь разместились две футбольные площадки - крытая и открытая. Предприниматель планирует открыть футбольную академию «Дарын».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году в Таразе началась реконструкция стадиона «Жастар» в жилом массиве Химпоселок. Капитальный ремонт объекта в соответствии с Дорожной картой строительства и реконструкции спортплощадок города Тараза проводит подрядчик ТОО «Kazintel Group». Стоимость работ 534 миллиона тенге, финансируемых из областного бюджета. В микрорайоне № 10 «Аса» ведется строительство универсальных спортивных площадок.

В начале этого года была поставлена задача обустройства более двухсот действующих спортивных площадок, доведения их до универсальных по функциональности, охватывающих несколько видов спорта. Потребность в более чем 200 спортивных площадках, из которых 86 относятся к областному центру, была выявлена в ходе изучения предложений жителей региона.

По информации управления физической культуры и спорта акимата области, в области имеется 2 341 спортивный объект. Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», 17 стадионов, 20 спортивных комплексов, 1 175 спортивных площадок, 623 спортивных зала, 449 футбольных полей и 56 других объектов. В сельской местности расположено 1 640 спортивных объектов из общего числа.

Отметим, что новые социальные объекты открывают в регионе в честь 80-летия Жамбылской области и Дня Независимости Казахстана - детские сады, медпункты, объекты инфраструктуры и бизнеса.