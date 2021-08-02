Новые списки лидеров и аутсайдеров Ashyq опубликовали в Алматы
По словам спикера, бизнес использует любые возможности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Количество желающих работать по Ashyq растет с каждым днем. Если в начале июня насчитывалось 1 700 участников, то на сегодня их уже 6 419.
Айтуар Кошмамбетов отметил, что в Алматы более 37% индивидуальных предпринимателей присоединились к проекту. Как правило, наибольшую активность проявляют владельцы общепитов, отелей и гостиниц.
«Мы выдели топ-5 видов деятельности, в которых насчитали наибольшее количество участников проекта. Это 2 242 объекта общественного питания, 1 117 рынков, торгово-развлекательных центров, торговых домов, 835 салонов красоты, парикмахерских, 491 детский оздоровительный центр и 426 фитнес-клубов, включая йога-центры», – сообщил глава алматинской палаты предпринимателей.
Несмотря на ряд преимуществ, которые предоставляет проект Ashyq, некоторые предпринимателя подходят к сканированию посетителей безответственно. Уже насчитывается свыше 900 аутсайдеров.
«30 июля мы обновили списки на сайте акимата, где указаны как недобросовестные участники, так и лидеры проекта. Всего насчитывается 152 лидера Ashyq. Всю информацию мы получаем еженедельно от Министерства информации и цифрового развития», - уточнил А. Кошмамбетов.
«Если участники проекта не будут соблюдать взятые на себя обязательства, их исключат и лишат возможности работать с преференциями. По результатам двухнедельной выгрузки 61 участник из Алматы исключен из проекта», - добавил А. Кошмамбетов.
По данным эпидемиологов, в Алматы благодаря сканированию Ashyq выявили 170 физических лиц, которые нарушили режим самоизоляции. Все они были привлечены к административной ответственности.