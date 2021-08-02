Новые списки лидеров и аутсайдеров Ashyq опубликовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проект Ashyq в Алматы набирает популярность. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил директор городской Палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, бизнес использует любые возможности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Количество желающих работать по Ashyq растет с каждым днем. Если в начале июня насчитывалось 1 700 участников, то на сегодня их уже 6 419.

Айтуар Кошмамбетов отметил, что в Алматы более 37% индивидуальных предпринимателей присоединились к проекту. Как правило, наибольшую активность проявляют владельцы общепитов, отелей и гостиниц.

«Мы выдели топ-5 видов деятельности, в которых насчитали наибольшее количество участников проекта. Это 2 242 объекта общественного питания, 1 117 рынков, торгово-развлекательных центров, торговых домов, 835 салонов красоты, парикмахерских, 491 детский оздоровительный центр и 426 фитнес-клубов, включая йога-центры», – сообщил глава алматинской палаты предпринимателей.

Несмотря на ряд преимуществ, которые предоставляет проект Ashyq, некоторые предпринимателя подходят к сканированию посетителей безответственно. Уже насчитывается свыше 900 аутсайдеров.

«30 июля мы обновили списки на сайте акимата, где указаны как недобросовестные участники, так и лидеры проекта. Всего насчитывается 152 лидера Ashyq. Всю информацию мы получаем еженедельно от Министерства информации и цифрового развития», - уточнил А. Кошмамбетов.

«Если участники проекта не будут соблюдать взятые на себя обязательства, их исключат и лишат возможности работать с преференциями. По результатам двухнедельной выгрузки 61 участник из Алматы исключен из проекта», - добавил А. Кошмамбетов.

По данным эпидемиологов, в Алматы благодаря сканированию Ashyq выявили 170 физических лиц, которые нарушили режим самоизоляции. Все они были привлечены к административной ответственности.