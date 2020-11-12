Новые случаи заражения COVID-19 среди школьников выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько школьников в Казахстане заразилось COVID-19, сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 825 случаев КВИ, в том числе 261 среди детей, обучающихся в дежурных классах и 564 среди детей, обучающихся дистанционно», - сказал Ерлан Киясов.

За последнюю неделю, по его словам, зарегистрировано 62 случая среди школьников, обучающихся в дежурных классах в 9 регионах.

«Наибольшее количество заболевших школьников отмечается в ВКО – 32, Павлодарской области -12 и ЗКО. В остальных регионах зарегистрированы единичные случаи», - добавил Ерлан Киясов.

Ранее он сообщил, что в Казахстане по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 118 941 больной КВИ. Из них выздоровело 108 632 больных, на лечении находится 7 941 больной, умерло, к сожалению, 1 899 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 587 человек с положительным результатом COVID-19.