Новые скверы появятся в столичном жилом массиве Интернациональный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в жилом массиве Интернациональный проведут масштабные работы по благоустройству зон для досуга и отдыха местных жителей. С наступлением благоприятных погодных условий здесь началось строительство двух новых скверов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В жилом массиве Интернациональный в районе улиц Коксай, Кольсай и Мереке сейчас ведутся работы по обустройству общественного пространства. Здесь будет построено большое футбольное поле, а на месте старого установят баскетбольную площадку. Весь периметр будет выложен брусчаткой. На территории сквера появится новая детская площадка, которая будет в разы больше предыдущей, воркаут зона с тренажерами, территория для прогулок и отдыха. Ранее на этом месте уже обустраивали сквер, однако он пришел в ненадлежащий вид, поэтому было решено его реконструировать. Работы планируется завершить к 1 июня - Международному дню защиты детей.

Также по улице Речной при содействии Управления охраны окружающей среды и природопользования обустраивается еще один сквер с небольшим пляжем. Здесь появятся детская площадка, зоны для тренировок, отдыха и прогулок.

Немаловажно и начало строительства пристройки к единственной в Интернациональном школе №44. Это позволит увеличить количество ученических мест вдвое. В настоящее время в школе, которая рассчитана на 600 учеников, обучается более тысячи детей.

Необходимость в дополнительном учебном заведении является одним из наиболее важных вопросов, который жители озвучивали во время встреч с акимом района Алматы.

Существующее здание школы было построено в 1972 году, с тех пор население поселка значительно увеличилось. В настоящее время в жилом массиве Интернациональный проживает около 10 тысяч человек, более двух тысяч из них – дети.

Работы по строительству пристройки к школе планируется завершить к концу текущего года.