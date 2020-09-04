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Новые системы обнаружения вирусов плодово-ягодных культур разработали в Казахстане

4 Сентября 2020 14:35
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Новые системы обнаружения вирусов плодово-ягодных культур разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработали высокочувствительные системы обнаружения вирусов плодово-ягодных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет науки Министерства образования и науки РК.

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«Ежегодно в мире происходят колоссальные потери урожая плодово-ягодных культур от патогенов. Вирусы растений занимают вторую позицию по вредоносности после грибковых заболеваний. В Казахстане, в лаборатории молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений, были изучены вирус хлоротической пятнистости листьев яблони, вирус бороздчатости древесины яблони, вирус мозаики яблони, вирус ямчатости древесины яблони. В лаборатории были разработаны высокочувствительные системы обнаружения данных вирусов для предотвращения распространения вирусной инфекции в садах», - отмечают в ведомстве.

В комитете добавляют, что тест-системы были запатентованы и в настоящий момент используются для диагностики посадочного материала, а также могут быть использованы фитосанитарным контролем Министерства сельского хозяйства РК.

«Своевременное обнаружение вирусов является главной мерой защиты культурных растений и повышения их урожайности», - подчеркивают в Комитете науки.


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#Наука   #Экология   #Сельское хозяйство   #МОН  
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Серик Сабеков

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