Новые школы и жилые массивы строят в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе полным ходом идут строительные работы по возведению учреждений образования и жилых зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в ходе объезда по городу Таразу глава региона Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом ремонтно-строительных работ, посетил социальные объекты.
В массиве «Арай» Бердибек Сапарбаев проинспектировал ход строительства школы на 600 мест. Общая стоимость проекта – 1,4 млрд. тенге. На строительной площадке работают около 100 человек. Ежемесячная заработная плата – 180 - 200 тысяч тенге.
Как отметили представители ТОО «БазисДорСтрой», начатые еще в июле 2021 года строительные работы планируется полностью завершить в июне этого года.
В школе-гимназии №39 имени И. Панфилова обучаются 2 224 ученика. В настоящее время начальные классы учатся в традиционном формате, остальные – дистанционно.
Здание школы, построенное в 1980 году, нуждается в капитальном ремонте. В этой школе в 2009 году проведен капитальный ремонт системы отопления, в 2012 отремонтирована кровля. Необходимо заменить окна, полы, электропроводку, уже разработана проектно-сметная документация.
В торговом центре «Арзамас city» глава региона ознакомился с ценами на социально значимые продовольственные товары и поручил руководителю управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, акиму Тараза проводить ежедневный мониторинг цен, особенно на продовольственные товары первой необходимости.
В микрорайоне «Жайлау» ведется строительство 5-этажного жилого дома. Подрядчик «ATLAS Construction» намерен сдать в эксплуатацию 30-квартирный дом во втором квартале этого года.
По улице Аскарова строится новая школа на 600 мест. Проектная стоимость – 1,4 млрд. тенге. Возводит объект строительная компания «Сырым Белеке», которая сейчас занимается еще и восстановлением сильно пострадавшего в ходе январских событий здания партии «Nur Otan».
Бердибек Сапарбаев поручил ответственным лицам контролировать ход строительства всех объектов, отметили в пресс-службе ведомства.
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