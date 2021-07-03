Новые промышленные объекты запустили в Алматы в честь Дня столицы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости РК в честь Дня столицы в Индустриальной зоне Алматы состоялся запуск трех промышленных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заводы по производству автоклавного газобетона ТОО «СК Рахат» и ТОО «Г.С.Г. Высотник» будут снабжать качественными строительными материалами крупных застройщиков социального и коммерческого жилья Алматы. Продукция будет производиться в соответствии с действующим стандартом ГОСТ из местного сырья.

На строительство первого этапа производства ТОО «СК Рахат» было вложено 1,5 млрд тенге инвестиций. На предприятии планируется производить 180 тысяч кубометров продукции в год, создано 40 новых рабочих мест. Сумма инвестиций в ТОО «Г.С.Г. Высотник» составила более 1,7 млрд тенге. Мощность производства - более 100-120 тысяч кубометров продукции в год, создано 85 новых рабочих мест.

Также в честь Дня столицы состоялся запуск первого этапа промышленного парка ТОО ADS industries. Компания является участником инициированной по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева региональной программы Almaty Business-2025.

В строительство промпарка инвестировано порядка 150 млн тенге. На первом этапе введено 1,5 тысяч квадратных метров производственных помещений. Здесь разместятся шесть субъектов малого и среднего предпринимательства по выпуску продукции легкой, металлообрабатывающей и мебельной промышленности. Общая площадь промышленного парка составит 4,5 тысяч квадратных метров с инвестициями на сумму 450 млн тенге и созданием 160 рабочих мест.

Напомним, в первом квартале текущего года в Индустриальной зоне открылся завод по производству медной и алюминиевой катанки ТОО КМК Investment мощностью более 25 000 тонн продукции в год, с созданием 80 рабочих мест. Стоимость проекта - 11,3 млрд тенге.

До конца текущего года в Индустриальной зоне г. Алматы планируется запуск еще 7 промышленных предприятий на общую сумму 37,8 млрд тенге с созданием 658 рабочих мест. На сегодняшний день реализовано 16 проектов на общую сумму 78,2 млрд тенге с созданием порядка 2,5 тыс. Всего участниками Индустриальной зоны Алматы являются 54 компании с проектами на 211,7 млрд тенге, на которых будет создано 6,2 тысяч рабочих мест.