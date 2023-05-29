Новые проекты включили в план развития Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по реализации ряда новых проектов внесены в Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Актуализация Комплексного плана проведена по поручению Главы государства. В результате он был дополнен 28 новыми мероприятиями, а еще 99 были скорректированы. За счет средств частных инвесторов дополнительно планируется строительство 4 заводов: по производству опалубочных плит перекрытий, арматуры, молока и молочных продуктов, а также прочих органических химических веществ.

В рамках развития агропромышленного комплекса предусмотрена выдача микрокредитов сельскому населению по проекту «Ауыл аманаты». Также планируется ежегодно увеличивать площадь тепличных помещений на 2 гектара и реализовать 2 мероприятия по субсидированию верблюдоводства.

В сфере транспорта и логистики включены 3 мероприятия: реконструкция автомобильных дорог «Актау-Форт-Шевченко» (участок 43-132 км) и «Таучик до с. Шетпе» (70 км), а также капитальный и средний ремонт 385,2 км дорог областного и районного значения.

В части здравоохранения предусмотрено еще 7 мероприятий, в том числе расширение действующей многопрофильной клиники, строительство врачебной амбулатории, родильного дома и станции скорой помощи в Актау, подготовка кадров для медорганизаций области.

В сфере водоснабжения и водоотведения запланирована реализация 3 проектов: строительство водопроводной линии в сельских округах Баскудык и Кызылтобе, водонасосной станции в сельских округах Атамекен и Кызылтобе, а также реконструкция и модернизация существующих канализационно-очистных сооружений.

Добавлены мероприятия по строительству коммунального рынка, модернизации сетей уличного освещения и озеленению города Актау, строительству пожарного депо в селе Кызылсай Жанаозена, защите населенных пунктов области от подвижных песков, оказанию поддержки местной молодежи и ряд других.

В результате реализации актуализированного Комплексного плана к 2025 году ВРП региона увеличится на 36% (с 3,6 трлн до 4,9 трлн тенге), будет создано более 55 тысяч новых рабочих мест, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100%. Кроме того, будет обеспечен полный охват населения чистой питьевой водой и полностью решен вопрос с ученическими местами.