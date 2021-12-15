+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые проекты в сфере АПК запущены в Костанайской области

15 Декабря 2021 12:13
Поделиться:
Новые проекты в сфере АПК запущены в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В канун празднования 30-летия Независимости, заместитель акима области Костанайской области Арман Абенов запустил новый животноводческий объект в селе Маяк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме
Строительство нового парка началось в Алматы
Письма и телеграммы-поздравления с 30-летием Независимости РК поступают на имя Елбасы Нацбанк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL Цены на яйца снижены в Казахстане

В регионе торжественно введена в строй молочно-товарная ферма, рассчитанная на 50 голов дойных коров симментальской породы, которые завезены их Австрии.

«Инвестиционный проект уже сейчас представляет собой целый комплекс животноводческих объектов. На базе хозяйства построено отдельное здание для рабочих и специалистов, корпус для приемки, перераспределения и хранения молока, помещение для телят и дойки коров. Для этих целей был приобретен пятикубовый танкер – охладитель, автомашина - молоковоз и два доильных аппарата»,- сообщили в пресс-службе.

Проектная мощность производства составляет 180 тонн молока и две тонны молочной продукции в год. Стоимость проекта -180 миллионов тенге вложений собственных средств.

По словам главы крестьянского хозяйства Г. Капанадзе, с открытием молочно-товарной фермы было трудоустроено шесть сельчан.

«В перспективе планируем расширять поголовье до 100 голов и построить для двух семей двухквартирный дом», - отметил глава хозяйства.

Следующим пунктом рабочей поездки заместителя акима области А. Абенова стало посещение животноводческой базы крестьянского хозяйства «Жантасов» в селе Тагильское.

Проект этого крестьянского хозяйства рассчитан на расширение племенного животноводства мясного направления.

Сейчас на территории крестьянского хозяйства расположены три животноводческих объекта для содержания КРС 2020 и 2021 годов постройки. В целом затраты составили 60 миллионов тенге собственных средств.

«Всего в крестьянском хозяйстве содержится 406 голов КРС породы «Абердин ангус», в том числе - 248 коров маточного племенного поголовья. Что касается дальнейшего развития, хозяйством планируется увеличение маточное племенного поголовья до 500 голов, а также открытие откормочной площадки на такое же количество голов», - добавили в пресс-службе.



Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Акимат   #Сельское хозяйство   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Строительство нового парка началось в Алматы
Письма и телеграммы-поздравления с 30-летием Независимости РК поступают на имя Елбасы
Нацбанк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL
Цены на яйца снижены в Казахстане
Популярное
1 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
2 Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
3 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
4 Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
5 Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
6 Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
Читайте также
Ералы Тугжанов открыл конференцию «Здравоохранение Казахстана — 30 лет независимости»
Завод по производству стальных сварных труб запустили в Алматы
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив