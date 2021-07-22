Новые правила застройки Алматы: почему это важно для города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов напомнил о новых Правилах застройки, принятых месяц назад. Он объяснил, в чем преимущества обновленных требований и как они повлияют на развитие мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмасхан Ахмеджанов сообщил, что принятию новых Правил предшествовали изменения в законы «Об особом статусе города Алматы», «О местном государственном управлении и самоуправлении», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

«Над документом, созданным по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, шла тщательная работа. Были учтены все моменты, которые волнуют алматинцев, когда они видят намечающуюся стройку. Кроме того, есть законные интересы компаний-застройщиков, которые должны быть предусмотрены», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

К примеру, после принятия новых Правил застройки застройщики обязаны перед получением предпроектной документации проводить общественные обсуждения проектов строительства.

При разработке эскизного проекта застройщик должен:

- соблюдать регламент в зонах особого строительного регулирования (например, в центре);

- соблюдать этажность;

- учитывать наличие социальной инфраструктуры (медицинские учреждения, детские сады и школы, пункты полиции);

- рассчитывать плотность населения.

Руководитель управления городского планирования и урбанистики рассказал, что по новым Правилам плотность населения не должна превышать:

- 300 человек на гектар в историческом центре,

- 440 – на остальных территориях.

«Важно, что для предотвращения застройки дворовых территорий введена норма - 10 кв. м двора на человека, из которых четверть отводится под зеленые насаждения. Что касается вопросов, почему тот или иной объект не отвечает Правилам, то напомню, что все требования Правил применяются только к новой застройке, так как закон обратной силы не имеет», - сказал главный архитектор Алматы.

В соответствии с поручением Главы государства по развитию мегаполиса особое место в Правилах отведено сохранению неповторимого архитектурного облика Алматы и количеству зеленых насаждений на каждого горожанина.