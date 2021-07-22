+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые правила застройки Алматы: почему это важно для города

22 Июля 2021 16:47
Поделиться:
Новые правила застройки Алматы: почему это важно для города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов напомнил о новых Правилах застройки, принятых месяц назад. Он объяснил, в чем преимущества обновленных требований и как они повлияют на развитие мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области 10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау

Алмасхан Ахмеджанов сообщил, что принятию новых Правил предшествовали изменения в законы «Об особом статусе города Алматы», «О местном государственном управлении и самоуправлении», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

«Над документом, созданным по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, шла тщательная работа. Были учтены все моменты, которые волнуют алматинцев, когда они видят намечающуюся стройку. Кроме того, есть законные интересы компаний-застройщиков, которые должны быть предусмотрены», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

К примеру, после принятия новых Правил застройки застройщики обязаны перед получением предпроектной документации проводить общественные обсуждения проектов строительства.

При разработке эскизного проекта застройщик должен:

- соблюдать регламент в зонах особого строительного регулирования (например, в центре);

- соблюдать этажность;

- учитывать наличие социальной инфраструктуры (медицинские учреждения, детские сады и школы, пункты полиции);

- рассчитывать плотность населения.

Руководитель управления городского планирования и урбанистики рассказал, что по новым Правилам плотность населения не должна превышать:

- 300 человек на гектар в историческом центре,

- 440 – на остальных территориях.

«Важно, что для предотвращения застройки дворовых территорий введена норма - 10 кв. м двора на человека, из которых четверть отводится под зеленые насаждения. Что касается вопросов, почему тот или иной объект не отвечает Правилам, то напомню, что все требования Правил применяются только к новой застройке, так как закон обратной силы не имеет», - сказал главный архитектор Алматы.

В соответствии с поручением Главы государства по развитию мегаполиса особое место в Правилах отведено сохранению неповторимого архитектурного облика Алматы и количеству зеленых насаждений на каждого горожанина.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Строительство   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области
10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау
Популярное
1 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
2 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
3 Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист
4 Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
5 Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
Читайте также
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Количество заболевших КВИ в сутки увеличилось в четыре раза в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив