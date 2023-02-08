Новые правила содержания и выгула домашних животных вступили в силу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 8 февраля вступили в силу новые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, а также содержания и выгула домашних животных, которые были утверждены маслихатом в январе этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новые правила направлены на предотвращение жестокого обращения с животными, гуманное регулирование их численности, обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности территории города, а также регулируют порядок содержания и выгула домашних животных. В них предусмотрены требования к порядку отлова, регулирования их численности гуманным способом через программу «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ)», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берик Солтанбаев.

Спикер напомнил, что до марта 2022 года отловленные животные содержались в течение трех суток до нахождения владельцев и передачи третьим лицам по договорам адопции, а невостребованные животные подвергались медикаментозному усыплению.

Теперь же регулирование численности бродячих животных путем усыпления любыми способами запрещается, за исключением отдельных случаев (если животное напало на человека, животных или представляет угрозу жизни или здоровью человека; животные, сбившиеся в стаи, состоящих не менее, чем из трех особей; больные неизлечимыми болезнями животные подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем (эвтаназией) препаратами, не запрещенными законодательством РК).

В этой связи, Городской ветеринарной службойпроведена модернизация службы отлова: пункт временного содержания оснащен хирургическим инвентарем и ветеринарными препаратами для программы: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск (ОСВВ) и постоперационного ухода. Также установлены модульные блоки с вольерами на 200 мест.

В пункте временного содержания после проведения регистрации, осмотра и сканирования животных на наличие чипа для установления владельца, фотографии животных публикуются на официальной Instagram странице @aulau_kyzmeti.

Невостребованные животные после диагностических исследований на инфекционные болезни и проверки на агрессию проходят процедуру ОСВВ и выпускаются в прежние места обитания с бирками.

Жители города благодаря этим зеленым биркам понимают, что животное не агрессивное и не представляет угрозу окружающим.

По словам Берика Солтанбаева, на сегодня после запуска программы ОСВВ в места прежнего отлова под кураторством волонтеров и зоозащитных организаций выпущены 134 собаки и 1 кошка.

«В этом году планируется запуск пилотного проекта по установке домиков для бездомных кошек. Цель данного проекта - получение необходимых данных и выявление потенциальных сложностей по установке будок для бездомных собак, прошедших программу ОСВВ. Мы понимаем, что защита бездомных животных – это общественно-значимый вопрос, и каждый может принять участие в решении этой проблемы. Мы в ответе за тех, кого приручили», - сообщил спикер.

Порядок содержания и выгула домашних животных в городе определен новыми правилами, регулирующими ответственность владельцев животных и ответственных лиц. В новых правилах появилось такое понятие, как «ответственное лицо» - лицо, которое несет права и обязанности владельца животного по письменному поручению владельца животного.

Нововведением в этих правилах является то, что не допускается оставление домашних животных без присмотра. Если возник такой случай, владелец домашнего животного или ответственное лицо помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных или же передает на временное содержание третьим лицам, либо помещает животное в зоологическую гостиницу.

«Владельцам собак во избежание нанесения увечий и вреда необходимо выгуливать животных согласно требованиям новых правил. Также владельцы и ответственные лица, имеющие производственные объекты, такие как СТО, автостоянки, склады и другие объекты, охраняемые собаками, должны содержать животных в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки должны находиться в вольере или на привязи», - добавил он.

Ответственность за нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными регламентирована статьей 407-2 КОАП РК. Ею также предусмотрено наложение административных штрафов за то или иное нарушение и их размер также зависит от тяжести проступка (от 10 до 40 МРП). К слову, 1 МРП – 3450 тенге.

В новых правилах также принято во внимание содержание собак-поводырей для людей с ограниченными возможностями (со слабым зрением), они могут беспрепятственно находиться в торговых, производственных залах и помещениях.

«Каждый из нас прекрасно понимает, что никакими административными штрафами невозможно компенсировать здоровье людей, пострадавших от укусов беспривязных собак. Поэтому хочется напомнить всем жителям города, имеющим домашних животных, что вы несете за них ответственность, поэтому должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы ваши питомцы были безопасны для окружающих в любое время суток», - подытожил Берик Солтанбаев.

В январе этого года маслихат Алматы утвердил ряд новых правил для города.

Глава государства 30 декабря 2021 года принял Закон РК «Об ответственном обращении с животными», который регулирует общественные отношения в обращении с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с животными, а также защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными. Со 2 марта 2022 закон вступил в силу.