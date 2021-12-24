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Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане

24 Декабря 2021 15:43
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Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о новых правилах приема педагогов на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Новый приказ МОН РК, касающийся правил приема педагогов на работу, зарегистрирован в МЮ РК.

«Теперь прием педагогов на работу будет осуществляться в новом формате посредством конкурса и четких, измеримых критериев. Сразу отмечу – изменения направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность при трудоустройстве учителей, устранить коррупционные риски и внедрить принцип меритократии при приеме на работу», - написал Асхат Аймагамбетов на своей страничке в Facebook .

Министр пояснил, что ранее четкой регламентации не было, и директор школы единолично принимал решение о том, кого принимать на работу и по каким показателям.

В ряде регионов фиксировались случаи, когда на одну ставку принимали по три-четыре педагога, искусственно дробя часы. Нетрудно догадаться, какие мотивы определяют такие решения.

Отныне организации образования будут проводить конкурс на все вакантные или временно вакантные должности. Исключение составят лишь малокомплектные школы.

В конкурсе будут участвовать педагоги, которые соответствуют квалификационным характеристикам.

При трудоустройстве кандидат будет подавать заявление об участии в конкурсе. Заявитель сразу же прилагает свой оценочный лист, в котором указываются все достижения, результаты, стаж, опыт административной или методической деятельности, курсовая подготовка и т. д.

По каждому направлению кандидат самостоятельно ставит свои баллы согласно установленным критериям и шкале оценки этих критериев.

Конкурсная комиссия проверяет соответствие проставленных самим заявителем баллов подтверждающим документам и утверждает после этого окончательную сумму баллов.

В итоге вакансию получает претендент, у которого большее количество баллов.

Субъективизм сводится до минимума.

«Кстати, еще мы ввели институт рекомендательных писем с прежнего места работы. За положительную рекомендацию можно получить 3 балла, за негативную лишиться 5 баллов. Предусмотрено, что организации смогут учитывать информацию о том, совершал ли кандидат какие-либо нарушения, в том числе в части педагогической этики. В случае выявления таких фактов педагог отстраняется от конкурса на любом этапе. Правилами предусмотрено обязательное наличие квалификационной категории у кандидата», - отметил министр.

Теперь выпускникам вузов и колледжей недостаточно иметь на руках диплом, чтобы быть принятыми на работу. Они обязаны пройти Нацквалтест и далее уже в школе получить самую первую категорию «Педагог». Допускается прием на работу без конкурса педагогов-совместителей не более чем на 8 часов по одному предмету. А также распределение вакантных должностей при наличии не менее 8 часов среди педагогов данной организации образования. Но при этом не допускается искусственное дробление вакантных 9 и более часов по одному предмету.

Принятые правила обсуждались с педагогической общественностью, с экспертами, директорами школ, методистами, руководителями управлений образования и представителями других организаций образования.

Данные меры направлены на устранение коррупционных рисков и обеспечение качественного отбора кандидатов на должность педагога», - заявил глава МОН РК.

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#Образование  
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Автор:

Серик Сабеков

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