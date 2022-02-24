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Новые правила пожарной безопасности – 2022: что нужно знать

24 Февраля 2022 21:52
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Новые правила пожарной безопасности – 2022: что нужно знать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 февраля 2022 года утверждены новые Правила пожарной безопасности. о новшествах в вопросах обеспечения пожарной безопасности рассказали в МЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Согласно требованиям новых правил, пожарная безопасность на объекте обеспечивается не только руководителями организаций, а и физическими лицами, лицами, имеющими право владеть, пользоваться или распоряжаться объектом или помещением, иными словами - арендодателями.

Курение теперь запрещено не только в пожаро- и взрывоопасных помещениях и участках, но и в других неотведенных местах. Для курения руководитель организации должен определить специально отведенные места и обеспечить первичными средствами пожаротушения и соответствующей надписью.

Новые правила в целях исключения источников пожара запрещают бесконтрольное оставление готовящейся пищи и непотушенной сигареты.

Появилось понятие «глэмпинг» - разновидность кэмпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Требования по эксплуатации блок-контейнеров и бытовых вагончиков перенесены в общий раздел Правил и должны соблюдаться не только на участках строительства при проведении строительно-монтажных работ, а на всех объектах.

Предусмотрена необходимость проведения технического освидетельствования систем и установок пожарной автоматики каждые пять лет.

По новым правилам, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики выполняются квалифицированными специалистами объекта или организациями в области работы со слаботочным оборудованием.

Уточнена необходимость проведения ревизии молниезащитных устройств организациями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования.

Уточнено, что самостоятельная электрическая сеть для питания систем противопожарной защиты, аварийного освещения должна предусматриваться по первой категории надежности в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

Новые Правила вступят в силу по истечению 10 календарных дней после официального опубликования.


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#МЧС   #Пожар  
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