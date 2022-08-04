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Новые правила по поливу зеленых насаждений примут в Алматы
4 Августа 2022 12:04

Новые правила по поливу зеленых насаждений примут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе будут ставить новые водополевные системы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Жители Бостандыкского района на встрече с акимом поинтересовались, почему плохо поливают зеленые насаждения.

«Мы планируем принять новые правила по поливу зеленых насаждений по городу Алматы. Этих правил ранее никогда не было, к сожалению. Будут установлены четкие требования. Существующие арычные системы как в прежние годы не справляются с поливом, потому что экологические условия ухудшились. В рамках планируемых работ будут ставить новые водополевные системы», - ответил аким города Ерболат Досаев.

Ранее градоначальник сообщил о том, что в 2023 году акимат Алматы проведет реконструкцию и благоустройство территорий «Атакента».


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