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Новые подходы системы субсидирования АПК обсудили в Минсельхозе

11 Декабря 2021 20:13
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Новые подходы системы субсидирования АПК обсудили в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание рабочей группы по повышению эффективности государственной поддержки АПК под председательством министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербола Карашукеева состоялось 9 декабря 2021 года. В ходе заседания был были презентованы новые подходы системы субсидирования сельскохозяйственной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

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Открывая заседание, министр отметил, что благодаря мерам государственной поддержки достигнуто стабильное развитие отечественного АПК.

Вместе с этим, в существующих механизмов господдержки все еще имеются серьезные недостатки, которые привели к проявлению коррупционных правонарушений, неэффективному использованию бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельского хозяйства. И это доказывается не только проверками контролирующих органов, но и комплексным анализом, проведенным Агентством по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. По итогам этих проверок ими было рекомендовано министерству сельского хозяйства устранить выявленные недостатки и принять конкретные меры по совершенствованию существующей системы субсидирования сельского хозяйства. На необходимость совершенствования системы субсидирования сельского хозяйства обратил внимание и Глава государства в своем Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года.

Для решения этих проблем Министерством создана рабочая группа по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

«Сегодня первое заседание рабочей группы. Нам предстоит большая работа. В рамках деятельности рабочей группы будут выработаны меры по пересмотру системы выделения субсидий, предусматривающие упрощение механизмов и оптимизацию видов субсидирования, обеспечение прозрачности и равной доступности субсидий для всех субъектов АПК», - сказал Ербол Карашукеев.

Все подходы, которые будут выработаны рабочей группой, будут широко обсуждены с общественностью, ассоциациями, союзами и агробизнесом.

На сегодняшний день прорабатывается вопрос законодательного закрепления принципов стабильности и преемственности государственной поддержки субъектам АПК.

Планируется внедрение государственной информационной системы субсидирования, способной обеспечить выдачу всех субсидий на базе одной информационной системы с учётом справедливого распределения.

«На сегодняшний день министерством выработаны новые подходы, направленные на совершенствования системы субсидирования, и их первый рабочий вариант мы готовы презентовать», - сообщил глава ведомства.

Выступая с докладом «О новых подходах в субсидировании АПК», советник министра сельского хозяйства Толеухан Нуркиянов вкратце ознакомил членов рабочей группы с недостатками существующего механизма субсидирования в АПК. В частности, он обратил внимание на сложность и многочисленность направления субсидирования, ориентированность на поддержку промежуточных технологических процессов, которые трудно поддаются контролю, и отсутствие нормы, позволяющей оценить результативность субсидирования. К тому же у получателей субсидий нет ответственности за достижение конкретных результатов. Для совершенствования существующего механизма субсидирования, министерство предлагает максимально сократить направления субсидирования, ввести норму встречных обязательств получателей субсидий, упростить процедуру получения субсидий за счет цифровизации, коренным образом пересмотреть функционал существующей системы учета животных, а также ориентировать субсидии на получение конечного результата труда.

В ходе обсуждения своими предложениями и замечаниями поделились заместители акимов, сельхозтоваропроизводители, а также представители союзов и ассоциаций.

Глава ведомства поручил в недельный срок доработать систему субсидирования с учетом высказанных предложений, замечаний и вынести проект на следующее заседание рабочей группы.


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#Правительство РК   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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