Новые подходы к кредитованию субъектов агропромышленного комплекса вводят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут внедрены новые подходы кредитования субъектов агропромышленного комплекса. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях развития агропромышленного комплекса и поддержки сельхозтоваропроизводителей Министерством сельского хозяйства в период с 2018 по 2022 годы на субсидирование субъектов АПК направлено порядка 1,7 трлн тенге (в 2018 году – 226 млрд тенге; в 2019 году – 323,2 млрд тенге; в 2020 году – 362,6 млрд тенге; в 2021 году - 371,5 млрд тенге; в 2022 в году - 450 млрд тенге). Кроме того, принимаются меры по внедрению новых подходов в кредитовании субъектов АПК», - говорится в ответе главы Правительства.

Так, согласно опубликованным данным, начата работа по широкому распространению проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты». Предусматривается предоставление микрокредита через поверенного (агента) со ставкой вознаграждения не более 2,5% с максимальным сроком до 7 лет. Для широкого распространения пилотного проекта на этот год выделено 100 млрд тенге с более чем 17 тыс. планами микрокредитования.

«Проводится работа по тиражированию успешного опыта Северо-Казахстанской области по реализации крупных промышленных инвестиционных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательские корпорации. Условия предоставления займа максимально упрощены. Уже в этом году на эти цели выделено 100 млрд тенге. За счет этого будет профинансировано строительство порядка 65 молочно-товарных ферм. При этом в рамках действующих обязательств, принятых странами при вступлении во Всемирную торговую организацию, уровень внутренней поддержки от общей стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции по итогам 2022 года составил 2,5% при обязательстве 10% в Республике Беларусь, 4,8% при обязательстве 8,5% в Республике Казахстан, 0,13% при обязательстве 5% в Кыргызской Республике и 2,88% при обязательстве 5% в Российской Федерации. Таким образом, отмечаем, что уровень поддержки, оказываемой государством субъектам АПК, связан с аналогичным уровнем поддержки, оказываемой другими странами», - добавил Алихан Смаилов.