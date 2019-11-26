Новые подходы к администрированию стипендии «Болашак» обсудили в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывая заседание, Государственный секретарь отметил, что Программа «Болашак» является прорывным проектом страны в области развития человеческого капитала.

На заседании Комиссии заслушан отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».

Решением Комиссии стипендия присуждена 234 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные и производственные организации мира.

По итогам заседания Комиссией дан ряд конкретных поручений по повышению эффективности и прозрачности международной стипендии «Болашак», с учетом изменений в балансе трудовых ресурсов на основе реальных перспектив развития отраслей экономики.

Так, с 2020 года будут внедрены новые подходы к администрированию стипендии «Болашак», которые предусматривают совершенствование и автоматизацию механизмов проведения конкурсного отбора, сокращение его этапов, оптимизацию работы Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, повышение ответственности рабочего органа. Кроме того, изменения затронут академические процессы, связанные с обучением стипендиатов.