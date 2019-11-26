+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые подходы к администрированию стипендии «Болашак» обсудили в Акорде

26 Ноября 2019 15:38
Поделиться:
Новые подходы к администрированию стипендии «Болашак» обсудили в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Около четверти болашаковцев являются топ-менеджерами крупных компаний и госорганизаций
Сколько специалистов подготовлено по программе «Болашак» в Казахстане 188 казахстанцам присудили стипендию «Болашак» Глава МОН высказался о программе «Болашак»

Открывая заседание, Государственный секретарь отметил, что Программа «Болашак» является прорывным проектом страны в области развития человеческого капитала.

На заседании Комиссии заслушан отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».

Решением Комиссии стипендия присуждена 234 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные и производственные организации мира.

По итогам заседания Комиссией дан ряд конкретных поручений по повышению эффективности и прозрачности международной стипендии «Болашак», с учетом изменений в балансе трудовых ресурсов на основе реальных перспектив развития отраслей экономики.

Так, с 2020 года будут внедрены новые подходы к администрированию стипендии «Болашак», которые предусматривают совершенствование и автоматизацию механизмов проведения конкурсного отбора, сокращение его этапов, оптимизацию работы Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, повышение ответственности рабочего органа. Кроме того, изменения затронут академические процессы, связанные с обучением стипендиатов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Образование, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив