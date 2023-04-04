Новые подходы для стабилизации цен на продовольственные товары будут использовать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях создания инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца 2025 года будет дополнительно введено овощехранилищ общей емкостью 135 тысяч тонн, в том числе в 2023 год – 26 овощехранилищ на 105 тысяч тонн. Это позволит закрыть недостающую потребность республики в овощехранилищах», - сказал Ербол Карашукеев.

С начала текущего года, по его словам, была переформатирована работа Стабфондов, введена трехэтапная система сдерживания цен на социально-значимые продтовары.

«Суть новых подходов по стабфондам заключается в том, чтобы заблаговременно предоставлять фермерам авансирование на поставку осенних и ранних овощей по фиксированным ценам и в период межсезонья оказывать регулирующее воздействие на рост цен овощной группы», - пояснил Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что в настоящее время регионами ведется реализация законтрактованных овощей урожая 2022 года по фиксированным ценам. Параллельно ведется работа по заключению форвардных договоров с товаропроизводителями на поставку овощей с урожая текущего года.

Также предусматривается предоставление оборотных средств для перерабатывающих предприятий на закуп сырья (сахзаводы, крупорушки и маслозаводы).

Отдельно проработан механизм господдержки по реализации удешевленного зерна, что позволит удержать рост цен не только по мучным продуктам, но и животноводческой продукции через предоставление зерна и фуража для сельхозживотных (макаронные изделия, хлеб, молоко и молочная продукция, говядина, мясо птицы и яйца).

«В целом для финансирования новых подходов в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в местных бюджетах областей предусмотрено порядка 125 млрд тенге, в том числе на льготное кредитование 99 млрд тенге и на осуществление прямого закупа у товаропроизводителей 26 млрд тенге», - заключил Ербол Карашукеев.