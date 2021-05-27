Новые пешеходные бульвары появятся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд архитектурных новшеств появится в столице в результате реализации мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый пешеходный бульвар появится по улице Омарова – на участке от проспекта Республики до Музыкального театра юного зрителя - с фонтанами, зонами отдыха. Улица Мамбетова станет пешеходной улицей по выходным с удобствами для пешеходов. Ещё одно подмостовое пространство благоустроят в Нур-Султане. Под мостом по проспекту Кабанбай батыра, у набережной реки Есиль (со стороны микрорайона Самал), планируется установить теневые навесы, детскую площадку с качелями, зоны для тихого отдыха, импровизированную сцену для постановок/концертов и творческих экспериментов, точки питания», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

При этом планируется закольцевать столичные парки велодорожками и пешеходными тротуарами.

Велопешеходный мост соединит парк Первого Президента и парк вдоль реки Есиль. Сам мост будет играть роль общественного пространства, где планируется расположить качели, барную зону и теневые навесы по берегам. При этом точками притяжения обещают стать и зоны по обеим сторонам моста для активного и тихого отдыха с соответствующей инфраструктурой.

По информации управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана, протяженность моста – 150 м, ширина - 9 м. Мост планируется сделать ярким, чтобы и зимой сделать пространство ярче и выразительнее. Покрытие будет из дерева.

Ранее в акимате рассказали о целях мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».