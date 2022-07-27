27 Июля 2022 22:22

Новые партии вакцин против COVID-19 смертельны – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram распространяется сообщение, в котором говорится о том, что новые партии вакцин против COVID-19 специально создаются для того, чтобы заразить и убить как можно больше людей. Это ложь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В рассылке речь идет о таком явлении как иммунный импринтинг. При этом автор сообщения пишет о том, что именно из-за такого импринтинга, который спровоцирует новая партия вакцин, люди заболевают и умирают. На самом же деле это совсем не так.

Иммунный импринтинг в контексте COVID-19 – это явление, описанное в работе профессора иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманна. Он поясняет, что иммунный импринтинг – это ситуация, в которой шиповидный белок одного варианта коронавируса SARS-CoV-2, с которым организм уже сталкивался в результате вакцинации или перенесенной болезни, влияет на способность иммунитета реагировать на шиповидный белок другого варианта коронавируса, с которым организм еще не сталкивался. Если говорить простыми словами, то человек, перенесший ранее заражение вариантом коронавируса альфа, или привитый вакциной на основе именно этого варианта, может отреагировать на заражение вариантом дельта иначе, чем человек, никогда до этого не болевший COVID-19.

Однако это не значит, что вакцины теряют свою эффективность и тем более ведут к смерти. Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Моника Ганди сообщила порталу Medical Mews Today, что использование оригинальных вакцин, разработанных на варианте патогена, циркулировавшем изначально, все еще актуально и по-прежнему способно защитить в случае заражения от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Также важно отметить, что партии вакцины, выпускаемые в разное время одним и тем же производителем, не отличаются по составу, следовательно, оказывать различный эффект они не могут. В этом можно убедиться, ознакомившись с составами препаратов.

Таким образом, сообщение о том, что новая партия вакцин против COVID-19 провоцирует явление, ведущее к смерти людей, – фейк.