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Новые парки, скверы и пешеходные зоны появятся в Алматы

20 Января 2022 21:23
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Новые парки, скверы и пешеходные зоны появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе появится множество новых парков, скверов и пешеходных зон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким отметил, что разработана программа по развитию общественных пространств до 2025 года, включая Новый Алматы. С весны этого года начнутся благоустройство общественных пространств от аэропорта до парка Первого Президента, протяженностью 25 км, а также реконструкция девяти улиц, с улучшенной инфраструктурой пешеходных зон протяженностью 17 км:

- ул.Сатпаева от ул.Луганского до ул.Байзакова

- пр.Достык от Абая до пр.Аль-Фараби, далее от Аль-Фараби до погранучилища

- пр.Сейфуллина от Абая до пр.Райымбека

- пр.Райымбека от Сейфуллина до ул.Пушкина

- ул.Пушкина от пр.Райымбека до ул.Гоголя

- ул.Мусрепова от пр.Абая до ул.Тимирязева

- ул.Казыбек би от пр.Достык до р.М.Алматинка

- дорога на Коктобе по ул.Омаровой от р.Малая Алматинка до въезда в гору Коктобе

- ул.Шалова от ул. Токтабаева до ул.Жандосова

Будут разработаны новые проекты пешеходных зон по восьми улицам с началом строительно-монтажных работ в 2023 году:

- ул.Саина от Абая до ул.Толе би;

- ул.Момышулы от Шаляпина до Толе би;

- ул.Толе би от ул.Яссауи до ул.Садовникова;

- пр.Абая от ул.Жарокова до ул.Момышулы;

- пр.Суюнбая от пр.Райымбек до рощи Баума;

- ул.Жандосова от р. Б.Алматинка до ул. Саина,

- ул.Масанчи от ул. Сатпаева до ул. Кабанбай батыра;

- ул.Жарокова от пр. Абая до мкр.Казахфильм.

По словам акима, в городе определены 26 парков и скверов, которые будут благоустроены в ближайшие два года во всех районах города. Осенью этого года завершится благоустройство парковых территорий в Алмалинском, Бостандыкском, Жетысуском и Турксибском районах.


«Благоустройство будет проведено у Дворца школьников, возле здания Государственного музея, перед театром им. Ауэзова, в сквере за КБТУ, в микрорайоне Кокмайса (Жетысуский район), в парках «Желтоксан» и «Аспан» (Турксибский район), в двух скверах между улицами Шевченко и Курмангазы, участок улицы Байсеитовой от улицы Богенбай батыра до улицы Сатпаева будет преобразован в пешеходную зону, обустроят озеро в Алматинском зоопарке и завершат строительство новой набережной вдоль реки Есентай от Жамакаева до вододелителя (дамба). Это 4,5 километра. Наш план - продлить прогулочный путь до парка Медеу, это еще 6 километров», - сказал аким на встрече с активом города.


Бакытжан Сагинтаев сообщил также, что с привлечением инвесторов создаются новые парки: тематический в Наурызбайском и линейный в Алатауском районах.


«Продолжаем развитие парковых зон Алатауского района – Сосновый бор, Березовая роща, парки в микрорайонах Зердели и Ожет. Разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции БАКа с благоустройством трех зеленых зон. Начало строительно-монтажных работ - 2023 год», - добавил градоначальник.


Кроме того, идет проектирование Городского Арборетума (садовый дендрарий) напротив Ботанического сада (начать реализацию проекта планируется в 2023 году) и большой пешеходной зоны вдоль набережной реки Большая Алматинка от Парка Первого Президента до озера Сайран.


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#Алматы   #Акимат  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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