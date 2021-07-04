Новые операционные появятся в карагандинском онкоцентре
Новый операционно-реанимационный блок – это пристройка, соединённая с онкодиспансером галереей. Проект планируют сдать в следующем году.
Женис Касымбек также проверил ход капитального ремонта 7-й магистрали. На перекрёстке с улицей Терешковой проведены работы по стабилизации грунта. Проложены водопропускные трубы. Ведутся работы по обустройству дорожной одежды. До середины июля здесь будут уложены три слоя асфальта.
Глава региона побывал и в спортивных учреждениях Караганды. Во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова он ознакомился с тренировочным процессом школы высшего спортивного мастерства. В комплексе занимаются ведущие спортсмены области.
Затем аким отправился в областную специализированную школу-интернат для одарённых в спорте детей имени Алии Молдагуловой. Здесь более 500 детей учатся с 7-го по 11-й класс и занимаются 18 видами спорта. После обучения воспитанники могут получить среднее образование в колледже, который функционирует при интернате.