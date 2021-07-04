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    10:22, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Новые операционные появятся в карагандинском онкоцентре

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в Карагандинском областном онкологическом диспансере появятся новые современные операционные залы. Это поможет перераспределить поток пациентов в действующей больнице. Число операций увеличится в пять раз. На строительной площадке значимого для города объекта побывал аким области Женис Касымбек во время рабочего объезда города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новый операционно-реанимационный блок – это пристройка, соединённая с онкодиспансером галереей. Проект планируют сдать в следующем году.

    Женис Касымбек также проверил ход капитального ремонта 7-й магистрали. На перекрёстке с улицей Терешковой проведены работы по стабилизации грунта. Проложены водопропускные трубы. Ведутся работы по обустройству дорожной одежды. До середины июля здесь будут уложены три слоя асфальта.

    Глава региона побывал и в спортивных учреждениях Караганды. Во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова он ознакомился с тренировочным процессом школы высшего спортивного мастерства. В комплексе занимаются ведущие спортсмены области.

    Затем аким отправился в областную специализированную школу-интернат для одарённых в спорте детей имени Алии Молдагуловой. Здесь более 500 детей учатся с 7-го по 11-й класс и занимаются 18 видами спорта. После обучения воспитанники могут получить среднее образование в колледже, который функционирует при интернате.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область Строительство
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