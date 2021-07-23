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Новые ограничения введены в Алматинской области

23 Июля 2021 19:28
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Новые ограничения введены в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление об ужесточении карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В документе говорится, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в РК и Алматинской области, с 26 июля введены следующие ограничительные меры:

1) запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте «Ashyq»:

- общественного транспорта;

- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы);

- объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды);

- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;

- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;

- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых и крытых рынков;

- компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;

- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;

- банков, ЦОНов, отделения Казпочты;

- религиозных объектов

2) в будние дни ограничение деятельности:

- объектов общественного питания, фудкортов участвующих в проекте «Ashyq» до 20:00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» до 17:00 часов;

- фитнес-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов участвующих в проекте «Ashyq» до 20:00 часов, не участвующих в «Ashyq» - до 17:00 часов;

Кроме того, приостановлены деятельности открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте «Ashyq».

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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