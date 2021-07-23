Новые ограничения введены в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление об ужесточении карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В документе говорится, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в РК и Алматинской области, с 26 июля введены следующие ограничительные меры:
1) запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте «Ashyq»:
- общественного транспорта;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы);
- объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды);
- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых и крытых рынков;
- компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
- банков, ЦОНов, отделения Казпочты;
- религиозных объектов
2) в будние дни ограничение деятельности:
- объектов общественного питания, фудкортов участвующих в проекте «Ashyq» до 20:00 часов, не участвующих в проекте «Ashyq» до 17:00 часов;
- фитнес-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов участвующих в проекте «Ashyq» до 20:00 часов, не участвующих в «Ashyq» - до 17:00 часов;
Кроме того, приостановлены деятельности открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте «Ashyq».
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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