Новые общественные пространства строятся в Алматы
По улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Яссауи ведется средний ремонт дороги общей протяженностью 8,5 км. Проводится также обновление покрытия тротуаров, частичная замена деформированных бордюров и арычных лотков. На узких участках - от улицы Байтурсынова до улицы Ауэзова - демонтируются трамвайные рельсы. Таким образом будет обеспечена одинаковая ширина проезжей части на всем протяжении ремонтируемой дороги.
По краям будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта, без остановочных карманов. При этом в местах, соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, организованы парковочные карманы для общего пользования. До пересечений с магистральными улицами организованы разворотные разрывы.
На сегодняшний день закончена укладка асфальтового покрытия на участках от улицы Байтурсынова до улицы Байзакова и от улицы Момышулы до улицы Яссауи. Аким Алматы Б. Сагинтаев поручил проконтролировать качество ремонтных работ и открыть магистральную улицу для движения в оговоренные сроки.
Аким города также проинспектировал ход строительства новых станций метро и пробивки пр. Абая от улицы Момышулы до улицы Алатау, в административном центре Наурызбайского района.
Для удобства пешеходов вдоль улицы Толе би от улицы Яссауи до улицы Момышулы завершается строительство променадной зоны. В рамках проекта, реализуемого по «Бюджету участия», предусмотрен текущий ремонт, асфальтирование участка, установка скамеек, урн, опор освещения.
По обращению жителей микрорайона «Алтын-Бесік» на пустыре по улице Анет Баба строятся детская площадка и футбольное поле. Рядом планируется строительство детского сада. С заброшенного участка по улице Трудовой вывезено порядка 800 КамАЗов строительного и бытового мусора. Теперь здесь появятся спортивные и детские игровые площадки, футбольное поле.
В Алатауском районе Б. Сагинтаев осмотрел отремонтированные фасады 18 домов в микрорайоне «Нуркент». Работы близятся к завершению. При активном участии жителей будет приведена в порядок дворовая территория.
Аким мегаполиса также проконтролировал ход строительства Национального научного центра инфекционных болезней. Новое медицинское учреждение возводится по поручению Елбасы и будет рассчитано на 350 койко-мест.
С целью создания условий для занятия массовым спортом в микрорайоне «Нуркент» возводится за счет бюджетных средств Теннисный центр на 14 кортов - четыре крытых и 10 открытых. Кроме того, рядом идет строительство за счет частных инвестиций Центра настольного тенниса на 12 столов. Сдать в эксплуатацию новые спортивные объекты планируется до конца года.
Во время объезда аким города осмотрел помещения на втором этаже Alatau Creative Hub, предназначенные для открытия ИТ-лаборатории. Она станет одной из точек разветвленной сети подобных лабораторий, создаваемых с целью развития инфраструктуры для ИТ-индустрии.
Б. Сагинтаев ознакомился с темпами строительства школ на 1800 и на 1500 мест в микрорайонах «Саялы» и «Томирис», соответственно. Новые объекты образования планируется сдать к концу года.
В завершение объезда аким Алматы осмотрел новые детские игровые и спортивные площадки, построенные на месте пустовавших участков в рамках «Бюджета участия» в микрорайонах «Томирис» и «Шанырак-2». В целом, в рамках данного проекта в Алатауском районе в текущем году будет создано 27 локальных спортивно-игровых площадок, доступных практически для всех жителей микрорайонов.