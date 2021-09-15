Новые общественные пространства строятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом ремонта дорог и пешеходных зон, а также благоустройством общественных пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Яссауи ведется средний ремонт дороги общей протяженностью 8,5 км. Проводится также обновление покрытия тротуаров, частичная замена деформированных бордюров и арычных лотков. На узких участках - от улицы Байтурсынова до улицы Ауэзова - демонтируются трамвайные рельсы. Таким образом будет обеспечена одинаковая ширина проезжей части на всем протяжении ремонтируемой дороги.

По краям будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта, без остановочных карманов. При этом в местах, соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, организованы парковочные карманы для общего пользования. До пересечений с магистральными улицами организованы разворотные разрывы.

На сегодняшний день закончена укладка асфальтового покрытия на участках от улицы Байтурсынова до улицы Байзакова и от улицы Момышулы до улицы Яссауи. Аким Алматы Б. Сагинтаев поручил проконтролировать качество ремонтных работ и открыть магистральную улицу для движения в оговоренные сроки.

Аким города также проинспектировал ход строительства новых станций метро и пробивки пр. Абая от улицы Момышулы до улицы Алатау, в административном центре Наурызбайского района.

Для удобства пешеходов вдоль улицы Толе би от улицы Яссауи до улицы Момышулы завершается строительство променадной зоны. В рамках проекта, реализуемого по «Бюджету участия», предусмотрен текущий ремонт, асфальтирование участка, установка скамеек, урн, опор освещения.

По обращению жителей микрорайона «Алтын-Бесік» на пустыре по улице Анет Баба строятся детская площадка и футбольное поле. Рядом планируется строительство детского сада. С заброшенного участка по улице Трудовой вывезено порядка 800 КамАЗов строительного и бытового мусора. Теперь здесь появятся спортивные и детские игровые площадки, футбольное поле.

В Алатауском районе Б. Сагинтаев осмотрел отремонтированные фасады 18 домов в микрорайоне «Нуркент». Работы близятся к завершению. При активном участии жителей будет приведена в порядок дворовая территория.

Аким мегаполиса также проконтролировал ход строительства Национального научного центра инфекционных болезней. Новое медицинское учреждение возводится по поручению Елбасы и будет рассчитано на 350 койко-мест.

С целью создания условий для занятия массовым спортом в микрорайоне «Нуркент» возводится за счет бюджетных средств Теннисный центр на 14 кортов - четыре крытых и 10 открытых. Кроме того, рядом идет строительство за счет частных инвестиций Центра настольного тенниса на 12 столов. Сдать в эксплуатацию новые спортивные объекты планируется до конца года.

Во время объезда аким города осмотрел помещения на втором этаже Alatau Creative Hub, предназначенные для открытия ИТ-лаборатории. Она станет одной из точек разветвленной сети подобных лабораторий, создаваемых с целью развития инфраструктуры для ИТ-индустрии.

Б. Сагинтаев ознакомился с темпами строительства школ на 1800 и на 1500 мест в микрорайонах «Саялы» и «Томирис», соответственно. Новые объекты образования планируется сдать к концу года.

В завершение объезда аким Алматы осмотрел новые детские игровые и спортивные площадки, построенные на месте пустовавших участков в рамках «Бюджета участия» в микрорайонах «Томирис» и «Шанырак-2». В целом, в рамках данного проекта в Алатауском районе в текущем году будет создано 27 локальных спортивно-игровых площадок, доступных практически для всех жителей микрорайонов.



