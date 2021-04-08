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    16:23, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Новые общественные пространства появятся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр урбанистики проводит общественные обсуждения благоустройства общественных пространств с горожанами. По итогам таких встреч выработан эскиз новых площадок близ домов по улицам Бейсекбаева и Сейфуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Воркаут-зона, спорт-зона с тренажерами, площадка для выгула собак - эти функциональные зоны предусмотрены в концептуальном решении дворового пространства возле домов по ул. Бейсекбаева 21,21/1 и ул. Сейфуллина 69,69/2. К такому решению пришли горожане и представители столичного Центра урбанистики.

    Проектом предусмотрено организовать несколько игровых площадок, тихую зону с беседками, площадку для сушки белья, парковку. При этом планируется озеленение территории. Проект планируется реализовать в текущем году. Работа ведется по мастер-плану «Нур-Султан-комфортный город».

    «Напомним, смысл такой совместной работы активистов с урбанистами в том, что жители сами выбирают, что именно хотят видеть у себя во дворе. Исходя из полученных пожеланий, разрабатывается проектное решение и реализуется идея. Перед проектированием столичные урбанисты проводят анкетирование и собирают пожелания горожан. На встречах с жителями проводится командная дизайн-игра. В результате, появляется эскизное предложение по обустройству нового общественного пространства», - подчеркнули в Центре урбанистики.


    Теги:
    Астана Акимат Строительство Благоустройство
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