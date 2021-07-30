Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жилые массивы занимают четверть территории района Сарыарка. В этом году здесь планируется благоустроить 7 дворов и 3 общественных пространства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Для эффективного и полезного времяпрепровождения жителей частного сектора, особенно подростков и детей, важно строить общественные пространства, которые отвечали бы всем стандартам.
В этом году в жилых массивах района Сарыарка планируется благоустроить 7 дворов и 3 общественных пространства.
На сегодняшний день завершены работы по обустройству 2 общественных пространств, которые расположены в жилом массиве «Коктал-1» на пересечении улиц Актолкын-Бастангы и переулка Жумбактас.
Во дворах и общественных пространствах расположены футбольное поле, воркаут-зоны, детские игровые площадки. Кроме того, в парках, скверах, бульварах предусмотрены тихие зоны для отдыха жителей, высажены ели, клены, сирень и ясень.
Также в текущем году на территории жилого массива Агрогородок запланировано обустройство общественного пространства на пересечении улиц Оқжетпес-Герцена. На сегодняшний день утвержден проект сквера.
Аналогичные работы проводятся и в других районах города.
Отметим, в 2020 году в Нур-Султане были благоустроены более 150 дворов и 60 общественных пространств, что составляет свыше 76 гектаров. В текущем году будет построено и отремонтировано 150 дворов и 40 общественных пространств.
Напомним, работы по благоустройству в столице проводятся в рамках концепции «Нур-Султан – комфортный город».
- 77 избранных сельских акимов приступили к своим обязанностям в ВКО
- Прямой эфир розыгрыша среди вакцинированных в столице состоится 31 июля
- Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки
- Боксер Абылайхан Жусупов - о своем поражении в Токио: Это нужно хладнокровно проанализировать
- В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова
- В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана