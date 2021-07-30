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Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане

30 Июля 2021 10:29
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Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жилые массивы занимают четверть территории района Сарыарка. В этом году здесь планируется благоустроить 7 дворов и 3 общественных пространства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Для эффективного и полезного времяпрепровождения жителей частного сектора, особенно подростков и детей, важно строить общественные пространства, которые отвечали бы всем стандартам.

В этом году в жилых массивах района Сарыарка планируется благоустроить 7 дворов и 3 общественных пространства.

На сегодняшний день завершены работы по обустройству 2 общественных пространств, которые расположены в жилом массиве «Коктал-1» на пересечении улиц Актолкын-Бастангы и переулка Жумбактас.

Во дворах и общественных пространствах расположены футбольное поле, воркаут-зоны, детские игровые площадки. Кроме того, в парках, скверах, бульварах предусмотрены тихие зоны для отдыха жителей, высажены ели, клены, сирень и ясень.

Также в текущем году на территории жилого массива Агрогородок запланировано обустройство общественного пространства на пересечении улиц Оқжетпес-Герцена. На сегодняшний день утвержден проект сквера.

Аналогичные работы проводятся и в других районах города.

Отметим, в 2020 году в Нур-Султане были благоустроены более 150 дворов и 60 общественных пространств, что составляет свыше 76 гектаров. В текущем году будет построено и отремонтировано 150 дворов и 40 общественных пространств.

Напомним, работы по благоустройству в столице проводятся в рамках концепции «Нур-Султан – комфортный город».


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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство  
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