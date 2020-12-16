Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Новые объекты спорта открылись в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
16 Декабря 2020, 23:40
Новые объекты спорта открылись в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Два физкультурно-оздоровительных комплекса открылись в Таразе в День Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

photo

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, один из спорткомплексов расположен в микрорайоне Карасу. Здесь будут тренироваться воспитанники областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №3. Второй комплекс, в массиве Дальняя Карасу, будет передан на баланс профессионального спортивного клуба единоборств «Жекпе-жек».

photo

Комплексы включают в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, отдельный зал для борьбы, также тренажерный зал.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил жителей с двойным праздником - Днем Независимости и открытием объектов спорта.

photo

«Жамбылская область воспитала немало именитых спортсменов, таких как Жаксылык Ушкемпиров, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев. Наши спортсмены прославляют Казахстан на весь мир. Желаю, чтобы в этих стенах выросла новая плеяда олимпийских чемпионов. С первых дней независимости Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет огромное внимание поддержке молодежи. За эти годы было сделано немало. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы привить молодому поколению любовь к спорту. Такие физкультурно-оздоровительные комплексы открываются и в районах», - сказал Бердибек Сапарбаев.

photo

Жителей микрорайона Карасу он обрадовал хорошей новостью. В следующем году перед новым комплексом появится уютная зона отдыха.

С искренними пожеланиями по случаю праздника выступили также заслуженный тренер РК Жумахан Нугманов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Елдос Сметов.

Глава региона осмотрел комплексы, поговорил с юными спортсменами, пожелал им удачи и подарил мячи.

photo

Управлению физической культуры и спорта он поручил проконтролировать, чтобы новые объекты были открыты с утра до вечера, в выходные дни, и следить за их надлежащим состоянием.

Тренер по дзюдо Оразалы Ермекбаев рассказывает, что на тренировки ходят уже 70-80 детей.

«Ребята в восторге от нового зала. Здесь тепло, светло и комфортно. Комплекс стал отличным подарком для спортсменов и большим подспорьем для развития спорта», - сказал он.

photo


Жамбылская область   Спорт   День Независимости   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами