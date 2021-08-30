РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:31, 30 Август 2021 | GMT +6

    Новые объекты открылись ко Дню Конституции в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ -В рамках 30-летия Независимости и в преддверии Дня Конституции в районах и городах области состоялось открытие различных социальных и промышленных объектов. В канун праздника в районном центре Жаксынского района распахнул свои двери торговый центр «JAQSY», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Основной ассортимент продукции нового объекта представлен изделиями местных производителей: макароны и крупы разных видов, произведенные в ТОО «Урожай», молочная продукция ТОО «АйБат» (сметана, молоко, кефир, ряженка, творог, сыр), колбасные изделия, консервы, полуфабрикаты и многое другое.

    В здании магазина также находится пекарня, которая поставляет в магазин свежевыпеченный хлеб двух сортов, батоны и булочки.

    Как отметили в пресс-службе акимата района, данный социальный объект открыт ТОО «Агрофирма TNK», чтобы обеспечить население Жаксынского района качественными продуктами и по довольно сниженным ценам.

    «Прежде чем приступить к постройке магазина, нами был изучен рынок сбыта. Мы промониторили, посмотрели, какая продукция есть в наличии и какая пользуется наибольшим спросом. Хотим отметить, что вся продукция, представленная у нас, качественная, пользуется спросом. Да, может быть что-то на порядок и выше, но все это изготовлено из натурального продукта, и это вкусно», - рассказали руководители торгового дома Жасулан Толеген и Диас Омарбаев.

    С большой радостью восприняли открытие нового магазина жители населенного пункта.

    «Очень рад, что открылся магазин, который предлагает продукцию местных производителей. Стройка магазина шла на наших глазах, поэтому было интересно, что здесь и как будет выглядеть. Сам магазин произвел приятное впечатление – чисто и опрятно. Думаю, что придем сюда ещё не раз с семьей», - поделился житель села Жаксы Николай Иванов.

    К слову, ко Дню Конституции в области открыты и введены в эксплуатацию около 20 социальных и промышленных объектов.



    Теги:
    День Конституции Строительство Акмолинская область
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!