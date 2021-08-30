Новые объекты открылись ко Дню Конституции в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ -В рамках 30-летия Независимости и в преддверии Дня Конституции в районах и городах области состоялось открытие различных социальных и промышленных объектов. В канун праздника в районном центре Жаксынского района распахнул свои двери торговый центр «JAQSY», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Основной ассортимент продукции нового объекта представлен изделиями местных производителей: макароны и крупы разных видов, произведенные в ТОО «Урожай», молочная продукция ТОО «АйБат» (сметана, молоко, кефир, ряженка, творог, сыр), колбасные изделия, консервы, полуфабрикаты и многое другое.

В здании магазина также находится пекарня, которая поставляет в магазин свежевыпеченный хлеб двух сортов, батоны и булочки.

Как отметили в пресс-службе акимата района, данный социальный объект открыт ТОО «Агрофирма TNK», чтобы обеспечить население Жаксынского района качественными продуктами и по довольно сниженным ценам.

«Прежде чем приступить к постройке магазина, нами был изучен рынок сбыта. Мы промониторили, посмотрели, какая продукция есть в наличии и какая пользуется наибольшим спросом. Хотим отметить, что вся продукция, представленная у нас, качественная, пользуется спросом. Да, может быть что-то на порядок и выше, но все это изготовлено из натурального продукта, и это вкусно», - рассказали руководители торгового дома Жасулан Толеген и Диас Омарбаев.

С большой радостью восприняли открытие нового магазина жители населенного пункта.

«Очень рад, что открылся магазин, который предлагает продукцию местных производителей. Стройка магазина шла на наших глазах, поэтому было интересно, что здесь и как будет выглядеть. Сам магазин произвел приятное впечатление – чисто и опрятно. Думаю, что придем сюда ещё не раз с семьей», - поделился житель села Жаксы Николай Иванов.

К слову, ко Дню Конституции в области открыты и введены в эксплуатацию около 20 социальных и промышленных объектов.



