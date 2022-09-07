Новые назначения в британском правительстве

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Во вторник вечером премьер-министр Лиз Трасс распределила министерские должности в новом британском правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

Тереза Коффи была первой, назначенной на пост министра здравоохранения и заместителя премьер-министра Великобритании.

Ответственный за самые центральные, важные и руководящие должности в правительстве, Кваси Квартенг был назначен канцлером казначейства или министром финансов, Джеймс Клеверли был назначен министром иностранных дел, а Суэлла Браверман была назначена министром внутренних дел.

Официальные назначения подтверждают ранее появившиеся в средствах массовой информации предположения о том, что впервые ни один из крупных государственных постов Великобритании не будет занят белым мужчиной.

Какими бы ни были причины назначений, нет никаких сомнений в том, что некоторые из повышений представляют собой действительно замечательное восхождение на самые высокие посты для некоторых сравнительно новых политиков.

Суэлла Браверман, в настоящее время отвечающая за ключевые государственные функции, такие как иммиграция и полиция, которые в настоящее время находятся в состоянии кризиса, – никогда раньше не занимала полноправную должность в правительстве и не была членом кабинета.

Новый канцлер Кваси Квартенг является давним соратником Лиз Трасс и в 2012 году в соавторстве с ней написал книгу «Британия без цепей», в которой изложил достаточно радикальное альтернативное видение консервативного правительства. Среди предложенных реформ авторами, входящими в состав группы свободного предпринимательства, были либерализация законов о рабочих местах, переоценка государства всеобщего благосостояния. По словам авторов книги, Британия пришла к упадку, и ключом к восстановлению является сильная экономика, а не сильное правительство.

Джеймс Клеверли, который будет работать в Министерстве иностранных дел, как и Браверман и Квартенг, имеет сравнительно ограниченный опыт работы на руководящих должностях в правительстве. Он был одним из первых, кто поддержал Лиз Трасс в гонке за лидерство.

Другие, менее высокопоставленные должности в кабинете министров также были объявлены во вторник вечером.

Бен Уоллес остается на посту министра обороны, что неудивительно, положительно оценивается его работа по урегулированию ситуации в Украине при правительстве Бориса Джонсона, и он оставался достаточно спокойным во время борьбы за лидерство тори.

Брэндон Льюис назначен министром юстиции.













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