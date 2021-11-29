Новые мусороперерабатывающие заводы и полигоны построят в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о запланированных мерах по эффективному захоронению и переработке мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местными исполнительными органами по созданию соответствующей инфраструктуры по обращению с отходами ведутся работы», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, в регионах ведется следующая работа:

- в Атырауской области выделены земельные участки на строительство 2 комплексов по управлению ТБО, где будет предусмотрена сортировка, переработка и повторное использование ТБО;

- в Западно-Казахстанской области установлены мусоросортировочные линии на территории полигонов ТБО в г.Уральск мощностью 100 тыс. тонн в год и в г. Аксай мощностью 25 тонн в день. При этом, выделены земли на строительство новых полигонов ТБО в г. Уральск (70,0 га) и г. Аксай (40,0 га);

- в городе Павлодаре на территории полигона ТБО выделен земельный участок площадью 43,5 га, предусмотренный под строительство мусороперерабатывающего завода;

- в поселке Жанакорган в Кызылординской области на строительство нового полигона выделено 20 га земли, разработано технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО), в настоящее время проводится государственная экспертиза;

- в Акмолинской области разработано 7 проектов ТЭО строительства полигонов ТБО с сортировочными сетями в 6 регионах области. Кроме того, в г. Щучинск ведутся работы по разработке ТЭО рекультивации старого полигона ТБО.