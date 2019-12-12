Новые микрорайоны начнут застраивать в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о планах по строительству на следующий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время посещения нового арендно-коммунального дома глава региона поделился планами на будущий год. Он отметил, что увеличится строительство жилья до 2800 квартир, как минимум. На сессии депутаты областного маслихата поддержали выделение 100 млн тенге на жилищные сертификаты для врачей. В следующем году те из них, кто захотят приобрести квартиру в Петропавловске, получат сертификат на 1 млн тенге.

«Для города предусмотрен большой бюджет. Наши планы по сносу жилья подтверждены финансами. Снос будет производиться по улице Уалиханова, Горького. Выделили средства на разработку проекта по микрорайону «Копай». Не только план детальной планировки, но и в целом как он должен выглядеть концептуально. Это будет новый микрорайон. Мы выделили средства, чтобы разработать проект каждого дома. Чтобы мы не точечно застраивали, а комплексно, как делают многие города. Нужно, чтобы это был цельный микрорайон с единой архитектурой. В течение следующего года будем обсуждать с общественностью, архитекторами», - рассказал К. Аксакалов.

Микрорайон «Шыгыс», где строит турецкая компания многопрофильную больницу, тоже планируют построить в едином стиле. На проект, по словам акима области, средства тоже выделили.

«Мы запланировали средства на ремонт дорог в райцентрах. Начнем восстанавливать отопление в двухэтажных домах районных центров. В сложные годы многие дома остались без отопления. Думаю, настало время для восстановления. Сейчас 5 районов представили планы. Мы расширяем котельные, установим там котлы на биомассе. Их закажем на ПЗТМ. Таким образом обеспечим работой и завод. В следующем году воду подключим в 50 населенных пунктах. Следующий год в нашей области будет насыщенным», - подытожил аким области.