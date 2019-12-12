+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые микрорайоны начнут застраивать в Петропавловске

12 Декабря 2019 20:12
Поделиться:
Новые микрорайоны начнут застраивать в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о планах по строительству на следующий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Медиацентр построят в Шымкенте
В Туркестане построят уникальную мечеть В Алматы отозвали разрешение на строительство ЖК в историческом центре Умирзак Шукеев указал на необходимость эффективно использовать механизм ГЧП

Во время посещения нового арендно-коммунального дома глава региона поделился планами на будущий год. Он отметил, что увеличится строительство жилья до 2800 квартир, как минимум. На сессии депутаты областного маслихата поддержали выделение 100 млн тенге на жилищные сертификаты для врачей. В следующем году те из них, кто захотят приобрести квартиру в Петропавловске, получат сертификат на 1 млн тенге.

«Для города предусмотрен большой бюджет. Наши планы по сносу жилья подтверждены финансами. Снос будет производиться по улице Уалиханова, Горького. Выделили средства на разработку проекта по микрорайону «Копай». Не только план детальной планировки, но и в целом как он должен выглядеть концептуально. Это будет новый микрорайон. Мы выделили средства, чтобы разработать проект каждого дома. Чтобы мы не точечно застраивали, а комплексно, как делают многие города. Нужно, чтобы это был цельный микрорайон с единой архитектурой. В течение следующего года будем обсуждать с общественностью, архитекторами», - рассказал К. Аксакалов.

Микрорайон «Шыгыс», где строит турецкая компания многопрофильную больницу, тоже планируют построить в едином стиле. На проект, по словам акима области, средства тоже выделили.

«Мы запланировали средства на ремонт дорог в райцентрах. Начнем восстанавливать отопление в двухэтажных домах районных центров. В сложные годы многие дома остались без отопления. Думаю, настало время для восстановления. Сейчас 5 районов представили планы. Мы расширяем котельные, установим там котлы на биомассе. Их закажем на ПЗТМ. Таким образом обеспечим работой и завод. В следующем году воду подключим в 50 населенных пунктах. Следующий год в нашей области будет насыщенным», - подытожил аким области.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив