Новые международные авиарейсы запустят из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что количество международных направлений из аэропорта увеличится до 67, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Альп Эр Тунга Эрсой на брифинге в региональной службе коммуникаций заявил, что в прошлом году аэропорт Алматы принял более 7,2 млн пассажиров.

«В прошлом году было совершено 64 697 рейсов, в этом году ожидаем более 8 млн пассажиров, более 70 тысяч воздушных рейсов, 94 тысячи тонн Карго рейсов», - сказал глава воздушной гавани.

Спикер также отметил, что в этом году количество направлений увеличится до 67.

«Мы ожидаем новые рейсы в Ашхабад, Ереван, Карачи, Кутаиси, Лахор, Маскат, Каир и Сиань», – сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

Он также назвал наиболее популярные среди посетителей аэропорта направления. В топ-5 среди международных рейсов вошли Стамбул, Дубай, Анталия, Москва, Ташкент, а среди внутренних рейсов - Астана, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе.