Новые методики контроля за процессами землепользования внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить новые современные методики контроля за процессами землепользования. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В растениеводстве, прежде всего, осуществляют реальную диверсификацию, обозначают в качестве основной цели внедрение в производство научно обоснованных севооборотов, современных ресурсосберегающих технологий», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, как отметил глава МСХ, в ведомстве намерены повысить уровень технической оснащенности, развивать семеноводство и создать на их основе условия для устойчивого развития отрасли.

«Для этого, в первую очередь, нам необходимо разработать и внедрить современные методики контроля за процессами землепользования. Здесь в целях полного использования возможностей космического мониторинга, дистанционного зондирования Земли и передовых методов определения агрохимического состава почв мы приступили к реализации методик определения видового состава растений на полях и пастбищах в рамках специальной научной программы. Планируем обеспечить его внедрение в производство с 2024 года», - добавил Ербол Карашукеев.