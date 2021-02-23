Новые механизмы строительства жилья в селе представили в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрить механизмы строительства жилья в селе. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается внедрение механизма строительства жилья в селе. Данный механизм согласно поручению Главы государства предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Министр сообщил, что, по оперативным данным МИО, потребность составляет

2 855 жилищ (285,5 тыс. кв.м) в 76 районах. Для субсидирования потребуется из РБ 14,3 млрд. тенге.

Ранее Бейбут Атамкулов отметил, что в этом году планируется за счет всех источников финансирования построить 17 млн. кв. метров жилья – это 163 тыс. жилищ, в том числе 6.5 млн. кв. метров индивидуального жилья и 10,5 млн. кв. метров многоквартирного жилья. В госпрограмме «Нұрлы жер» план на 2021 год - 15,2 млн. кв. метров.