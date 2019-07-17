Новые мечеть и школа строятся в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Мечеть и школу строят в Жезказгане. Сдать готовые объекты планируют в следующем году. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в рамках рабочей поездки побывал на строительных площадках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мечеть начали строить в феврале 2019 года по инициативе общественного фонда «Ақ-Мешіт». Сейчас заливают фундамент будущего здания.

Новая мечеть необходима городу, так как старая не вмещает всех прихожан. Она находится на окраине города и рассчитана всего на 500 человек. По проекту, в новом здании смогут разместиться 1500 человек. Площадь здания составит 2,916 квадратных метра.

«Сейчас у нас идет заливка фундамента. Все работы проводятся в срок. Дефицита кадров нет. Все строительные материалы, необходимые на данном этапе, закуплены. Завершить работы планируем вовремя», - сообщил Марат Бекмагамбетов, председатель общественного фонда «Ақ-Мешіт».

Строительство новой школы-интерната в Жезказгане также идет без отставаний. Строители уже успели частично возвести стены и в ближайшее время планируют начать монтаж окон. Здание будет рассчитано на 900 учеников. Заниматься здесь будут дети из Жезказгана, Улытау и Сатпаева.

Глава региона поручил подрядчикам приложить максимум усилий, для того чтобы здание было готово уже к сентябрю 2020 года. Таким образом, следующий учебный год дети смогут начать в новой школе.