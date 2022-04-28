Новые маршруты запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района пообещал решить проблему нехватки общественного транспорта до 15 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава мегаполиса сообщил, что в микрорайонах Алгабас, Теректы, Рахат-Мадениет, Улжан-2, Шанырак-1, Карасу, Саялы-2 не хватает маршрутных линий, подвижного состава, а также автобусных остановок.

«В этих микрорайонах до 15 июня будут открыты три новых маршрута, продлены и усилены четыре маршрута №109, 129, 25, 57. Кроме того, обновлен весь подвижной состав маршрута №115», - сообщил аким Е. Досаев.

В пресс-службе акимата уточнили, что новые маршруты запустят от микрорайона Улжан-2 до проспекта Рыскулова бизнес-центра «Массагет» с охватом микрорайона Шанырак-1, с ЖК «Мадениет» до улицы Северное кольцо с охватом улицы Бекболата микрорайона Ужет, а также по восточной части микрорайона Карасу до микрорайона Улжан-2 с охватом улицы 6 градокомплекс микрорайона Ужет.

Кроме того, будет продлен маршрут №129 с восточной части Карасу до №179 школы. По микрорайону Саялы-2 продлят маршруты №25 и №57 от ЖК «Саялы-2» до улицы Акшагыл микрорайона Шанырак-5.

«На сегодня по всей территории района существует потребность в строительстве 50 новых остановок. До конца года мы обеспечим их строительство. Тем самым, полностью решим нехватку автобусных остановок», - добавил аким.