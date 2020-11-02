Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Новые локдауны водятся в Бельгии, Германии и Англии

2 Ноября 2020, 06:32
Новые локдауны водятся в Бельгии, Германии и Англии

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Жители Бельгии, которая оказалась в чрезвычайной санитарной ситуации, готовятся к жесткому карантину. С понедельника здесь закрываются магазины, кроме аптек и продуктовых, школьные каникулы продлевают до середины ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Границы пока открыты, но поездки не рекомендуются. Альтернативы нет, подчеркивают власти: больницы перегружены, королевство уже направляет пациентов на лечение в соседние страны. Жители королевства критикуют власти:

«Правительство не может решить эту проблему. С этим санитарным кризисом власти очень плохо справляются. Мы все Трампа критикуем, только у нас не лучше».

«Интернет-магазины медленно, но верно нас уничтожают. Просто проследите за ценой акций Amazon, она заоблачная».

Новые карантинные меры со второго ноября вступят в силу в Германии. Как минимум на месяц в стране закроются рестораны и бары. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические кабинеты. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей. В отличие от карантина, который был весной, останутся открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские.

Власти Великобритании, преодолевшей отметку в миллион инфицированных, с пятого ноября вводят карантин в Англии, где проживает 84% населения королевства. Жителям Англии рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости.

Жительница Англии: «Я полагаю, эти меры позволит сократить число инфицированных. В то же время ограничения, касающиеся рабочих мест, школ и колледжей не становятся более жесткими. Так что, если откровенно говорить, все это может и не дать ожидаемого результата».

Магазины, торгующие товарами первой необходимости, в Англии будут открыты. Несмотря на это, британцы выстраиваются в очереди у супермаркетов, что бы запастись водой и туалетной бумагой.

Евросоюз   Великобритания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС